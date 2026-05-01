タレントの小倉優子が30日に自身のアメブロを更新。体重管理の悩みと今後の目標を明かした。この日、小倉は「お弁当」というタイトルでブログを更新し「揚げ終わった後にブラックペッパーをかけました パンチのある唐揚げです」とコメント。食欲をそそる手作り弁当の写真を公開した。その後更新したブログでは、「たねやの最中」を食べたことを写真とともに報告。「この一年、とにかく体重が増えやすいんです！」と悩みを明かし「