韓国の女性９人組ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」の日本人メンバー、サナが１日までに自身のＳＮＳを更新。ドレス姿を公開した。映画「プラダを着た悪魔２」のイベントに参加したサナは、インスタグラムに「＠ｐｒａｄａよりカスタムドレスを作って頂きました。プラダを着た悪魔になれて幸せ」とつづると、赤のカスタムドレスに身を包んだ姿のショットを披露した。この投稿にファンからは「プリンセス・サナ」「プラダを着た