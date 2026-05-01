お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演し、売れっ子になった後も常に挑戦を続ける理由を明かした。紅白歌合戦でキレキレのダンスを披露し、還暦を過ぎてもバラエティー番組で体を張ることも。現在は「週1でトレーニングは行っています。（隔週で）ジム、水泳、ジム、水泳みたいな」と明かし、「吉永小百合さんが水泳を続けていらっしゃるという記事を見