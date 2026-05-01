フィギュアスケート女子でミラノ五輪銀メダル、今年の世界選手権で４度目の優勝を果たした坂本花織さん（２６）の引退会見が１３日に行われることを、所属先のシスメックスが１日発表した。坂本さんは、日本女子では初の３大会連続出場となった２月のミラノ・コルティナ五輪では２大会連続で個人、団体ともに銀メダルを獲得。最終戦となった３月の世界選手権（プラハ）では女王に返り咲き、有終の美を飾った。