稽古総見に参加した大の里（右奥）＝両国国技館左肩痛に悩まされる大の里の夏場所出場に暗雲が垂れ込めてきた。1日の横審総見では四股やすり足で体を動かしたものの、土俵には上がらずじまい。仕上げのぶつかり稽古が行われている間に帰路に就き、存在感を示す場面もなかった。豊昇龍によると、横綱、大関による申し合いの誘いを大の里は断ったという。相撲を取れない状態だとしても、稽古場にいるのは最低限の責務だろう。八