Ｊ２藤枝は２日、アウェーで長野戦に臨む。前節（４月２９日、１●２）の札幌戦で、２月８日の開幕戦以来の先発となったＭＦ梶川諒太（３７）が存在感を示している。３０日の焼津市内での非公開練習後に取材に応じ、「前半途中からボールを引き出しながら、うまくプレーできていた。相手も嫌がっている印象があり、このまま続ければ勝てると思っていた。最後の質は自分自身もっと上げないといけないが、悪くはなかった」と手応