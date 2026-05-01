舞台合評４月に上演された好舞台を演劇担当記者が語り合った。山内則史「メアリー・ステュアート」は宮沢りえと若村麻由美の初顔合わせを栗山民也が演出する注目作。圧巻の舞台だった。武田実沙子スコットランド女王のメアリー（宮沢）は、親戚のエリザベス１世（若村）を頼りイングランドに亡命するが、プロテスタントのエリザベスはカトリックのメアリーを幽閉する。メアリーは生後まもなく女王になった生粋の女王。宮沢