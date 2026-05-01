MLBア・リーグは現地時間4月30日、各地で試合が行われました。東地区では、首位ヤンキースは試合がなくそのままトップをキープ。打線はアーロン・ジャッジ選手(12本)とベン・ライス選手(10本)が本塁打を量産する活躍をみせています。そのほか岡本和真選手が所属するブルージェイズがツインズに敗れ4位、吉田正尚選手のレッドソックスが5位といずれも勝率5割を切った状態で5月を迎えます。中地区では、ホワイトソックス・村上宗隆選