劇団四季名古屋の新拠点「ＭＴＧ名古屋四季劇場」の内覧会が１日に行われ、名古屋で５か所目となる新劇場の内部が公開された。前日の４月３０日に竣工。総客席数は約１００席増え１３００席となったが、それ以外にも前劇場との大きな違いが２点ある。まずは建屋の耐震性能が増した。強度を上げるブレース（補強材）を２００本配置。これによりＪＳＣＡ（日本建築構造技術者協会）耐震性能グレードが、前劇場の「基準級」から