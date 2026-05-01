元乃木坂４６で女優の中村麗乃（２４）の公式サイトが１日、更新。ＳＮＳ等での誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みに対し、注意喚起する声明を掲載。当の中村も同日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能で、同サイトのアドレスを掲載した上で「ご一読ください」とお願いした。サイトでは「ＳＮＳ等の利用に関するお願い」と題し、中村麗乃スタッフ一同名義で声明を発表。「日頃インターネットやＳＮＳを通じて寄