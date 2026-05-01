【モデルプレス＝2026/05/01】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。昼食の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】41歳元モー娘。「野菜たっぷり」彩り豊かな牛すじカレー公開◆石川梨華、雑穀米を合わせた牛すじカレー公開石川は「＃お昼ご飯何食べたんだろう」とハッシュタグを添え、自身の食事を投稿。「牛すじカレー 美味しかった」とつづり、雑穀米と福神漬けに、ゴロ