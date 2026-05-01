【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの川崎希が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。キャベツの炒め物を公開し、話題となっている。【写真】3児のママタレ、イケメン夫に公表の「健康的」炒め物公開◆川崎希「キャベツ大量消費の炒め物」公開川崎は「キャベツ大量消費の炒め物作った〜」とつづり、写真を投稿。フライパンに刻まれたキャベツや卵などがたっぷりと入った炒め物を披露している。この料理は「アレクに好評