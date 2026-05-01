【モデルプレス＝2026/05/01】フリーアナウンサーの青木裕子が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのヒレカツ弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「参考になります」息子へのヒレカツ弁当披露◆青木裕子、手作りのヒレカツ弁当を公開青木は「今日はヒレカツ弁当」とつづり、写真を投稿。6切れのヒレカツとトマト、ご飯に胡麻を乗せたお弁当を公開した。「魚の入れ物にソースをいっ