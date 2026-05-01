俳優のチャン・グンソクが、自身のSNSを通じて楽器店を訪れた際の近況を公開した。機材を真剣に選ぶその姿からは、俳優としての顔とはまた異なる、一人の“音楽人”としての情熱が伝わってくる。【写真】“バンドマン”チャン・グンソク、真剣な顔で機材を吟味5月1日、チャン・グンソクは自身のインスタグラムに「購入翌日にすぐデビュー」という言葉とともに、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、色とりどりのエフェクタ