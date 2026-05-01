味の素AGFは5月1日から6月30日まで、神奈川県の「かながわプラごみゼロ宣言」と連携し、「持ち歩こう!マイボトル運動」キャンペーンを実施する。県内小売店など計1277店舗の売り場で告知物を掲示し、《「ブレンディ」マイボトルスティック》シリーズを通じて、マイボトルの利用促進を図る。神奈川県は、2018年に鎌倉市由比ガ浜に打ち上げられたシロナガスクジラの体内からプラスチックごみが発見されたことを契機に、海洋プラスチ