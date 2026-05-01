友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は嫌な上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・横山ゆかは、プランナーとして働く社会人2年目です。ある日彼女が企画をプレゼンするのですが、上司の沢田さんが「根拠は？」などと詰め寄ります。その上ズレた提案まで……。それに対してゆかは意見を述