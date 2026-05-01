１日午後４時４３分、長野地方気象台は長野中部、長野南部の竜巻注意情報を発表中。長野地方気象台の発表内容は以下の通り。長野県中部、南部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。この情報は、１日午後５時