高市総理はベトナムとオーストラリアを訪問するため、先ほど日本を出発しました。今回の外遊のポイントはどこにあるのでしょうか。日本が良好な関係を築くベトナムとオーストラリアとの首脳会談で今回大きなテーマとなるのが、経済安全保障です。高市総理「今回の一連の訪問を通じまして、現下の中東情勢を踏まえたアジア域内のエネルギー安定供給や、重要鉱物などを含むサプライチェーン強靱化も協力を確認してまいります」ベトナ