木村大作監督が、映画『腹をくくって』企画発表記者会見に登壇し、主要キャストを発表しました。【写真を見る】【 木村大作 】9年ぶりの新作映画に?腹をくくる?山粼賢人・松田龍平・松山ケンイチら豪華キャストを発表本作は、山本周五郎の短編に着想を得たストーリーで、木村監督が撮影に加え、企画・脚本・編集の1人5役を担当。CG無しのリアル撮影のみで日本の四季折々を散りばめた荘厳な映像を紡ぎます。2018年「散り椿」