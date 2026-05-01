タレント今田耕司（60）が1日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。奔放なタレントたちをまとめ上げる後輩芸人の手腕に感心した。この日は石原良純がゲスト出演。レギュラーを務めるテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」の話題になると、石原は共演の長嶋一茂、高嶋ちさ子を念頭に「まともなのは俺だけだからね」と言い切った。今田は「おかしな人が全員言うんですよ、まと