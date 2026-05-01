フリーアナウンサー宮根誠司は1日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。東京都福生市の路上で、男子高校生らをハンマーで殴打した男に、警視庁が殺人未遂容疑で逮捕状を請求し公開手配に踏み切ったことについて、事件の背景に騒音トラブルがあったとみられることに言及した。警視庁などによると、同市の職業不詳、高林輝行容疑者（44）は、先月29日朝、自宅周辺の路上で話していた高校