名古屋市立大病院で、救急災害医療センターの運用が始まるのを前に5月1日、完成記念式典が開かれました。式典では、名古屋市立大学の郡健二郎理事長が「社会・市民に還元していく施設に大きく育てていく」と挨拶しました。名古屋市立大学病院に新設される救急災害医療センターは、地上8階・地下1階の延べ床面積2万7600平方メートルと国内最大級で、年間1万人の救急患者の受け入れを目指します。センタ&#