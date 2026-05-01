きょう（1日）午前、香川県丸亀市沖の瀬戸内海でヨットが航行不能になり、海上保安部の巡視艇が出動し、男性船長（65）を救助しました。 【写真を見る】「機関が故障しマストも折れて…」丸亀市向島沖で航行不能のヨットを救助【瀬戸内海】 「マストも折れて航行不能となった」 坂出海上保安署によりますと、午前11時19分、京都府宇治市の男性（65）が船長のヨットが「向島と長島の間で機関故障となり、マストも折れて航行不能