ABEMA専属アナウンサーの瀧山あかね（31）が、30日深夜放送のテレビ朝日系『見取り図じゃん』（毎週木曜深0：15）に出演。“ABEMAを下に見ている”と思う芸人を明かした。【写真】シャツがはだけて…ベッドに横たわる瀧山あかね番組では「世の中に加速するコンプライアンス…大きい声では言えないことも、小さい声で謙虚に言うから、ココだけは許してほしい…!!」という趣旨で「小声女子会」としてトークが繰り広げられた。