4月のリターンはベンチマークを若干下回る結果に 4月のパフォーマンスは表1の通り。表1. 各戦略と統合ポートフォリオの4月のリターン 出所：QUICKデータより筆者作成 コア30のポートフォリオが大幅にアウトパフォームした。イビデン（4062）、フジクラ（5803）、村田製作所（6981）、アドバンテスト（6857）、安川電機（6506）、キーエンス（6861）などが大幅高となりア