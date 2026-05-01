フィギュアスケート世界選手権の女子で優勝を果たした坂本花織。現役最後の試合を日本勢最多となる4度目の頂点で締めくくった＝3月、チェコ・プラハ（共同）フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルを獲得した26歳の坂本花織が13日、神戸市内で現役引退の記者会見を開くと1日、所属先のシスメックスが発表した。昨年6月に今季限りでの引退を表明しており、3月に現役最後の大会となった世界選手権（プラハ）