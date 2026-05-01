フィギュアスケートのアイスショー「ブルーム・オン・アイス」が５月１日、兵庫県尼崎市で開かれ、ミラノ・コルティナ五輪のペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）さん、木原龍一さんが現役引退後初となる演技を披露した。２人はオープニングで、息の合った滑りで会場を盛り上げると、公演終盤のプログラムでは、高さのあるリフトを見せて観客を魅了した。２人は４月に競技からの引退を発表。今後はプ