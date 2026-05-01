フィギュアスケート女子で２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１日、千葉県流山市で、自身が在学する勇志国際高主催の祝賀会に出席した。初五輪では、ＳＰでトリプルアクセルを決め首位発進。フリーは９位だったが総合３位となり、銅メダルに輝いた。祝賀会では花束を手渡され笑顔。「夢だったメダルも獲得することができた。今回の結果に満足することなく、この経験を次につなげていき