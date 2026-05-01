俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男、実業家でインフルエンサー岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。早稲田実業中等部に入学した動機について「当時、モテたくて」と明かした。12歳で早稲田実業中等部に入学したきっかけについて「僕、やっぱり当時、本当にモテたかった」と告白し「一番恋愛したくて、そのために共学に入ったんですね。実業に。早稲田の中で唯一の共学なんですよ。その