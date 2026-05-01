レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが、１日までに自身のインスタグラムを更新。格闘家・武尊の「引退試合」へ駆けつけた様子を公開した。「武ちゃんのラストマッチ格闘家としての生き様を見届けました」と書き始め、「最後まで打ち合って全身全霊で戦う姿はめちゃくちゃカッコよかった最高の試合でした本当におめでとう」と２ショットを添えて祝福。さらに、元バレーボール全日本女子の狩野舞子さん、元バドミントン