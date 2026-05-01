巨人の山崎伊織投手と西舘勇陽投手が１日、ジャイアンツ球場で練習を行い、２人並んでブルペンで投球を行った。２人は４月２９日にジャイアンツ球場でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。右肩のコンディション不良だった山崎は打者７人に対し、リチャードにはサク越えを浴びたものの、１安打無四球３Ｋ。上半身のコンディション不良だった西舘は最速１５１キロを計測し、打者１１人に対して１安打４奪三振１四球だった。