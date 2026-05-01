大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館の本土俵で行われた。一般にも公開され、約５５００人が見守った。夏場所を東幕下３枚目で迎える和歌ノ富士（春日野）が、十両以下の力士による申し合い稽古に参加した。十両相手に計１０番取って８勝２敗と、存在感を放った。「稽古総見の参加は初めて。今年の１月に出羽海一門の連合稽古があって、そこで多い人