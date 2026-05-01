【モデルプレス＝2026/05/01】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のツウィ（TZUYU）が、4月29日に自身のInstagramを更新。ノースリーブシャツとショートパンツのコーディネートなどを公開し、話題となっている。【写真】TWICEメンバー「全てが美しい」美ボディ輝くショーパン姿◆ツウィ、ノースリシャツ＆デニムショーパンで美スタイル公開ツウィは「嘘じゃないけど、この3日間ほんとにエネルギーに溢れてた」とつ