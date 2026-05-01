【モデルプレス＝2026/05/01】モデルで女優の横田真悠が4月30日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル、ミニ丈からほっそり美脚披露◆横田真悠、美脚映える衣装姿披露横田は「最近の衣装」とつづり、写真を複数枚公開。ブルーの扉を背景に、白の長袖シャツにウエストが絞られた花柄のミニワンピース、グレーの靴下を合わせたスタイルや、