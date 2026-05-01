【モデルプレス＝2026/05/01】女優の小沢真珠が4月30日、自身のInstagramを更新。愛情たっぷりのキャラクター弁当が話題を呼んでいる。【写真】2児の母・49歳女優「もったいなくて食べられない」豪華手作り弁当◆小沢真珠、春の食材を取り入れたキャラクター弁当公開小沢は「昨日久しぶりにキャラ弁作りました『慌てん坊うさぎそぼろ弁当』春の食材を取り入れた春弁当です」とつづり、彩り豊かな写真を投稿。そぼろから見えるうさ