あす2日は立春から数えて88日目にあたる「八十八夜」です。 鹿児島市で県内産のお茶の発展を願う献茶祭が行われました。 県茶業会議所は毎年、八十八夜に合わせて「献茶祭」を行っています。 鹿児島の茶業の発展に貢献した樋渡次右衛門の記念碑に新茶を献上して関係者がさらなる発展を願いました。 （記者）「今年の新茶をいただきます。香りがさわやかで、甘さが口いっぱいに広がります」 今年は、冬場の気温が低かっ