小学館集英社プロダクションは2026年4月30日、190ページ超の不備を公表していた書籍「刀剣乱舞ONLINE十周年記念本丸録」について、修正版との交換対応をすると公式サイトで発表した。不備を発表した際には、返品・交換対応は行わないとし、批判的な声が寄せられていた。「読者の皆様の信頼を損ねる、あってはならない重大な事態」「刀剣乱舞ONLINE十周年記念本丸録」をめぐっては、4月22日に小学館集英社プロダクションが、内