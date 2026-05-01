40年前に福井県で発生した殺人事件で、服役した男性の再審無罪が確定した裁判について、検察が異例の調査を始めました。1986年、福井県福井市で女子中学生が殺害された事件では、殺人罪で服役した前川彰司さん(60)に対し、名古屋高裁金沢支部は去年、再審で無罪判決を言い渡しました。高裁金沢支部は、前川さんに有利な証拠を検察が意図的に出さなかったことなどを指摘していましたが、5月1日、名古屋高検の濱克彦次席は、裁