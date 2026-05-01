ドル円１５６円台を回復、前日ＮＹ終値付近に買い戻される＝ロンドン為替 ドル円の急落は小休止している。155.50レベルまで急落したあとは156円台を回復している。戻り高値は156.63レベルとなっており、前日NY終値156.59付近までとなっている。 USD/JPY156.47EUR/JPY183.64EUR/USD1.1734