１日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反発。決算内容が好感された東京エレクトロン＜8035＞が大幅高となり、全体相場を押し上げた。 大引けの日経平均株価は前日比２２８円２０銭高の５万９５１３円１２銭。プライム市場の売買高概算は２３億１２７９万株。売買代金概算は７兆６８４１億円となった。値上がり銘柄数は６７０と全体の約４２％、値下がり銘柄数は８４４、変わらずは６０銘柄だった。 前日の米株