欧州株英ＦＴ指数は下落スタート、大半の市場はメーデーで休場 東京時間16:23現在 英ＦＴＳＥ100 10334.38（-44.44-0.44%） 独ＤＡＸ24292.38（休場） 仏ＣＡＣ40 8114.84（休場） スイスＳＭＩ 13136.27（休場） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:23現在 ダウ平均先物JUN 26月限49906.00（+71.00+0.14%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限725