メインシナリオ…売り優勢、一目均衡表の雲の下限に注目。前日、160円台後半から155円台半ばに暴落した。その後の戻りは限定的だ。目先、売り優勢で推移するとみる。一目均衡表の雲の下限がある156.26付近が最初の関門。雲を下抜くと、156.00円の攻防になる。155円台に沈むと、前日の安値155.57や節目の155.00が意識される。155.00を下抜くようなら、200日線がある154.11や2月23日の安値154.00を試すことになる。 サブシナリオ･