常識ではあり得ないはずの一発が、プロ野球の歴史には確かに存在する。プロ野球で本当にあった伝説の珍プレーを4回にわたって紹介するゴールデン・ウィーク企画。第2回は、そんな“まさか”の珍本塁打を取り上げる。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）ベリー・ラッキー!1987年に来日した大リーグの現役4番打者、ボブ・ホーナー（ヤクルト）は豪快な本塁打