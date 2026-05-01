公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に棄却された男女7人が、処分取り消しなどを求めた訴訟で、原告側は1日、一審に続き水俣病と認めず、請求を退けた先月23日の福岡高裁判決を不服とし、上告した。