4月の国内新車販売台数は、前年同月比9.1％増の37万3952台と4カ月ぶりに増加した。自動車の取得時にかかる地方税「環境性能割」が3月末で廃止され、購入の支えとなった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が1日発表した。軽以外の自動車（登録車）が17.6％増の25万5370台と伸びた。トヨタ自動車が25.2％増の13万8800台、ホンダは13.5％増の2万7937台だった。日産自動車は新型車の投入が遅れており、3.4％減と