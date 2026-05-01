元サッカー日本代表の本並健治氏（61）が1日、自身のインスタグラムを更新。元サッカー女子日本代表でタレントの妻・丸山桂里奈（43）とデートしたことを伝えた。本並氏は「まいど！」と書き出し、「丸山桂里奈と代官山デート！！」と報告。キャスケットに淡いサングラスを合わせ、ネイルを施した指先が写ったランチショットを公開した。そして「2人休憩を合わせてランチに行ってまいりました」と続け、向かい合って座る丸山