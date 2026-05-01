40年前に福井県で発生した殺人事件で服役した男性の再審無罪が確定したことを受けて、名古屋高等検察庁が当時の検察官の対応について検証をはじめることがわかりました。1986年、福井市内で女子中学生が殺害された事件をめぐっては、前川彰司さんが逮捕・起訴され、その後、有罪判決が確定しました。前川さんは一貫して無罪を主張し、裁判のやり直し＝再審を請求し、去年、無罪が確定しました。無罪が言い渡された裁判で裁判長は、