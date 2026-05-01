お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上（41）の妻で、タレントやダンサーとして活動するいとくとら（36）が5月1日、Instagramを更新。男女の双子を出産したことを報告した。【映像】マジラブ村上の妻・いくら＆生まれた双子の姿2022年7月に村上と結婚したいくら。たびたび、夫婦の仲むつまじい様子をInstagramで発信してきた。いくら、男女の双子を出産したことを報告2026年5月1日の更新では、「先日、双子の女の子と男の