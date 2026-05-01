NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。楽天は中込陽翔投手を1軍登録しました。中込投手は2024年ドラフト3位で入団の2年目右腕。四国ILplus・徳島を経て加入した1年目の昨季は、リリーフとして7試合に登板し、防御率5.40でした。今季は開幕から2軍で調整を続け、11試合で0勝1敗、防御率1.69、奪三振率は10.97をマークするなど好投。この日、1軍昇格を勝ち取りました。