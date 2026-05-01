4月30日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。盛山晋太郎（見取り図）が、「DMとかも結構きてる」「モテる」というゲストの稲田美紀（紅しょうが）は、最近官僚たちと合コンをしたそうで…。【映像】モテまくり女性芸人、官僚合コンでの“初体験”を告白以前ゲストの女性陣が、下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、